Якщо в очах лопаються судини

Судини в очах дуже тонкі, тому страждають в першу чергу. Зазвичай вони лопаються від постійної напруги очей та їх втоми. Тривала робота за комп'ютером без перерв, безсонні ночі, яскраве світло галогенової лампи, а також нікотин можуть спровокувати розрив капіляра в оці. Навіть тривале перебування в приміщенні з кондиціонером несприятливо для людських очей.

Намагайтеся давати своїм очам відпочинок. При роботі на комп'ютері через 15-20 хвилин влаштовуйте перерву в роботі, відходячи від монітора. Під час відпочинку не читайте і не дивіться телевізор, щоб дати очам відпочити повністю.

Частіше бувайте на свіжому повітрі, але при цьому захищайте свої очі від вітру, пилу і сонця, які висушують слизову. Умивайте очі холодною водою, щоб поліпшити в них циркуляцію крові.

Харчування має важливе значення для здоров'я судин. Для того, щоб ваші кровоносні судини були міцними, їжте більше фруктів і овочів, які мають темно-зелений колір. Наприклад, салат, шпинат, брокколі. Ці овочі містять велику кількість речовин, що зміцнюють очні капіляри. При хворобливості можна закапати очі краплями.

Ще однією поширеною причиною руйнування капілярів можуть бути крихкі стінки судин. Тому якщо у вас часто лопаються судини очей, перевірте кров на вміст глюкози і протромбін, а також стежити за своїм артеріальним тиском.

Провокувати очні крововиливи може відвідування лазні з парилкою, сауни, високі фізичні навантаження, перепади артеріального тиску. Авітамінози теж можуть стати причиною розриву очних капілярів, тому ранньою весною починайте прийом вітамінів, а також намагайтеся вживати в їжу продукти, що містять рутин та аскорбінову кислоту.

Причиною також може бути проблема з судинами, порушення внутрішньоочного тиску або інфекційні захворювання, наприклад, кон'юнктивіт. Тільки лікар зможе встановити діагноз і призначити необхідне лікування.