200 дітей з постраждалих районів Донбасу проведуть зимові канікули в Австрії

200 дітей з постраждалих районів Донецької та Луганської областей проведуть зимові канікули в Австрії.

Про це йшлося під час зустрічі посла Республіки Австрія в Україні Вольфа Дітріха Хайма та заступника міністра соціальної політики Наталії Федорович, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Зокрема, як відзначила Федорович, на запрошення уряду Австрії 200 дітей з постраждалих районів Донецької та Луганської областей отримали змогу провести свої зимові канікули в цій країні. Вже відомо, що поїздка триватиме з 8 до 16 січня 2015 року, додала вона.

Зі свого боку посол поінформував, що в Австрії активно готуються до візиту дітей з Донбасу.

„Діти будуть розміщені на базах, де вони зможуть при бажанні зайнятися зимовими видами спорту. Також для них вже готується цікава культурна програма й змістовний відпочинок. Ми прагнемо, щоб у них залишилися найкращі враження про нашу країну й австрійців, але найголовніше – щоб вони звільнилися від того стресу, який у силу обставин вже отримали”, - сказав посол. Також він висловив сподівання, що подібні проекти будуть готові реалізувати й інші держави.

Федорович зазначила, що Мінсоцполітики вже активно співпрацює у цих питаннях з Польщею, Грузією, Молдовою. Зокрема, протягом 2014 року спільними зусиллями урядів цих країн, а також при допомозі громадських та благодійних організацій, міжнародних проектів, із залученням спонсорських коштів, вдалося оздоровити на території зазначених держав 8 тис. дітей, батьки яких загинули або були важко поранені на Майдані або під час антитерористичної операції.