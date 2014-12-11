За минулу добу в зоні АТО 8 українських військовослужбовців отримали поранення

За минулу добу в зоні АТО загинули троє українських військовослужбовців, 8 отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"За минулу добу ми втратили трьох українських воїнів, ще вісім отримали поранення", - сказав Лисенко.

За його словами, незважаючи на режим тиші, впродовж доби бойовики здійснили 22 постріли по позиціях сил АТО.

"Внаслідок введення режиму тиші на Донбасі вдалося дещо зменшити напругу, але терористи продовжують здійснювати обстріли. Минулої доби зафіксовано 22 обстріли. Кількість та інтенсивність їх дещо зменшилася і вони носять провокативний характер. Також ще не зафіксовано було застосування систем залпового вогню "Град". На окремих ділянках ворог застосовує ствольну артилерію і танки", - сказав Лисенко.

Він зазначив, що бойовики ведуть обстріли з житлових кварталів, але українські військові вогонь у відповідь не відкривають. "Якщо будуть атаки, то вони відбиватимуться. Поки що атак не було", - додав Лисенко.