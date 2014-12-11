На Львівщині медики відправили першу партію сухих борщів для бійців

На Львівщині медики цього тижня відправили першу партію наборів сухих борщів в зону АТО батальйону «Торнадо».

Як повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА, ініціатором акції виступила „Медична кулінарна сотня” - медики Старосамбірського району Львівщини на чолі із заступником головного лікаря Старосамбірської ЦРЛ Василем Савенко.

Медики сушать вдома на спеціальних електросушарках овочі, необхідні для приготування борщового набору і фасують їх у пакети додаючи спеції та томатну пасту.

До складу одного борщового набору входить: 60 грамів моркви та буряка, 120 грамів капусти, 40 грамів цибулі, 20 грамів солодкого перцю, 15 грамів часнику, корінь петрушки та пастернаку, кріп. З одного набору можна зварити 10 літрів борщу.

До кожного пакета з борщовим набором фельдшери-волонтери вкладають солдатам кольорову листівку, розроблену в патріотичному дусі, зі складом та рецептом приготування страви. А також із теплими щирими словами: «Готували з любов'ю!», «Ми вас чекаємо».

„Впродовж наступних 10 днів медики планують виготовити для бійців ще сотню борщових наборів. Такі акції є актуальними у наш час та потребують підтримки кожного, кому небайдужа доля українського народу. Відтак, медики Старосамбірщини закликають започатковувати «Медичну кулінарну сотню» і в інших установах”, - зазначається у повідомленні.