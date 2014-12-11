Штаб Ріната Ахметова відправляє нові гуманітарні рейси на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, нові пункти видачі Гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова запрацювали в Горлівці, Торезі, на черзі - Луганськ, Алчевськ. Про це в ході прес-брифінгу повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу. Також Штаб збільшує інтенсивність доставки гуманітарної допомоги: рейси з продуктами і наборами для дітей відправляються тепер по двох напрямах - Маріуполь і Донецьк, звідки силами волонтерів поширюються для мирних жителів 63 міст і районів Донецької та Луганської областей.

«Штаб працює там, де його допомога вкрай необхідна. Згідно з даними Гуманітарної карти, 45% населення Алчевська мають потребу в продуктах харчування. Також, за даними карти, з міста виїхала чверть населення, і на сьогодні там проживає 83 тисячі осіб. Потреба в продуктах харчування відзначають і жителі Луганська. Гуманітарний штаб зробить все можливе для того, щоб доставити туди допомогу і виконати поставлене Рінатом Ахметовим завдання - допомогти мирному населенню Донбасу, допомогти тим, кому зараз найважче», - коментує Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Як повідомили в Штабі, вчора, 10 грудня, пункт видачі допомоги запрацював в Горлівці. За перший день жителям міста видали близько 450 гуманітарних наборів. Відкриті 5 точок видачі в Торезі, де допомогу поки отримують найбільш незахищені верстви населення - інваліди 1-ї та 2-ї груп та сім'ї, які виховують дітей-інвалідів - їм видано на сьогодні більше 2000 продуктових наборів. На льодовій арені «Дружба» в Донецьку з 1 грудня працює пункт видачі гуманітарної допомоги для жителів сусідньої Макіївки. Волонтери ФК «Шахтар» роздали макіївчанам вже більше 8000 продуктових наборів.

Всього ж, як повідомлялося раніше, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова планує до кінця року доставити на Донбас 2 мільйони пакетів з продуктами та дитячими товарами.