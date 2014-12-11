Гуманітарний штаб збільшує інтенсивність доставки допомоги на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні 12-й Гуманітарний рейс Ріната Ахметова виїжджає з Дніпропетровська одночасно в двох напрямках - в Донецьк і Маріуполь. Протягом 8 днів близько 200 вантажних машин доставлять 250 тисяч продуктових і 20 тисяч дитячих наборів для мирного населення Донецької і Луганської областей.

«Щоб виконати завдання, яке поставив Рінат Ахметов, істотно збільшується інтенсивність рейсів з гуманітарною допомогою. Завдання - максимально допомогти мирним жителям в Донецькій і Луганській областях. До Нового року кількість доставлених пакетів з продуктами та дитячими товарами має сягнути 2 мільйонів», - коментує Максим Ровінський, волонтер Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

На склади «Донбас Арени» та Маріуполя доставлять гуманітарну допомогу загальною вагою 3700 тонн - цукор, борошно, крупи, кукурудзу, тушонку, консерви, макарони, вівсяні пластівці, згущене молоко, печиво та ін. Крім цього, для дітей у віці до двох років привезуть дитячі суміші, каші, овочеві і фруктові пюре, манну крупу, вівсяні пластівці і підгузки. Після доставки на склади вантаж буде розфасований по пакетах і після цього відправиться в міста Донецької та Луганської областей.

Як повідомлялося раніше, з грудня Штаб розширює асортимент і кількість продуктів: тепер набір важить не 10, а 13 кг і містить висококалорійні продукти.