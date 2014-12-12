Що треба робити, щоб виглядати і почувати себе молодшою

Скільки вам років насправді? Відповідь на це питання набагато складніша, ніж здається на перший погляд, адже вік - це зовсім не кількість свічок на святковому торті на честь дня народження, пише novosti-n.org.

Ваш стиль і спосіб життя значною мірою впливає на ваш біологічний вік, який може відповідати календарному, але частіше - ні. Наші шкідливі звички старять нас раніше часу. Але є речі, які здатні повернути час назад, зробивши нас молодшими і зовні, і за відчуттями.

Скиньте зайву вагу. Надмірна вага не тільки псує зовні, але і створює додаткове навантаження на внутрішні органи, що загрожує проблемами зі здоров'ям і більш раннім старінням організму.

Скоротіть вживання алкоголю до мінімуму. Або відмовтеся від нього. Алкоголь може бути небезпечний навіть в помірних кількостях.

Навчіться справлятися зі стресом. Наукові дослідження показали, що тривалий стрес насправді старить людину, скорочуючи її тривалість життя. Звичайно, повністю уникнути стресу не вийде, але ви можете навчитися керувати ним.

Завжди вчіться чомусь новому. Це буде тримати вас у тонусі. До того ж навчання новому дуже важливе для вашого мозку, який змушений навчитися вирішувати нові завдання.

Спілкуйтеся. Не закривайтеся в собі. Будьте доступними для друзів і близьких. Доведено, що самотні люди живуть менше і старіють раніше, ніж люди з певним постійним колом спілкування.

Регулярно тренуйтеся. Спорт - один з ключів до міцного здоров'я і молодості, незважаючи на календарний вік. Спорт уповільнює процес старіння організму.

Відмовтеся від шкідливої їжі. Фаст-фуд, маргарин, майонез, торти і тістечка - зведіть все це до мінімуму.

Відмовтеся від куріння. Дослідження показали, що курці в середньому живуть на 10,5 років менше, ніж некурящі.

Спіть 7-8 годин на добу. Наукою доведено, що занадто короткий 5-6 годинний сон, так само, як і щоденний 10-годинний сон, підвищують ризик різних серйозних захворювань і знижують імунітет.

Ведіть активне сексуальне життя. Мова йде не про безладні зв'язки, а про постійного партнера. Секс важливий для здоров'я, оскільки є одним з кращих способів зняття стресу.