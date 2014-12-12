Схуднути до Нового року: 12 кг за 12 днів

Скоро Новий рік, а значить, представниці прекрасної статі відкривають сезон роботи над собою, щоб привести себе в порядок до настання свят, пише healthinfo.ua.

В першу чергу, це стосується фігури. Багато хто під час холодів набирає зайві кілограми, які вже зовсім не хочеться підкреслювати сукнею, купленою спеціально для новорічної вечірки.

Для тих, хто спантеличений цим питанням, підійде дієта, яка триває 12 днів. За цей короткий час можна втратити від 8 до 15 кілограм. Однак ця дієта досить жорстка і якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, то вам вона протипоказана. Крім того, навіть якщо ви абсолютно здорові, все одно сто разів подумайте, чи зможете ви витримати таку систему харчування. Особливо це стосується тих, у кого напружена нервова робота - дана дієта забирає, а не додає сили і, природно, буде протягом певного часу трохи гальмувати вашу розумову діяльність.

Тепер про саму дієту:

- можна їсти тільки ті продукти, які будуть прописані в «меню», але їх можна їсти в необмеженій кількості;

- вживати не менше 1,5-2 літрів води і пити не надто міцний зелений чай;

- попередньо проконсультувавшись з лікарем, вживати під час дієти який-небудь вітамінний комплекс, так як сама дієта виключає багато необхідних організму речовин;

- повторювати таку дієту можна не більше одного разу на рік.

Меню:

1-3 день - п'єте тільки кефір;

4-6 день - їжте тільки відварену курку (без шкірки);

7-9 день - тільки овочі. Їх можна їсти в сирому вигляді, можна смажити або варити. Головне, не використовувати жодні приправи і сіль (те ж саме стосується і «курячих» днів);

10-12 день - їмо сири твердих сортів і п'ємо сухе червоне вино (350 г в день). Однак вино повинно бути якісним.

Нагадуємо, що протягом всієї дієти можна і потрібно пити звичайну негазовану воду і зелений чай.