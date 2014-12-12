МОЗ почне реорганізацію мережі лікарень в Україні

10:53, 12 грудня 2014
Країна
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Про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі

Фото: УНІАН

Міністерство охорони здоров'я України почне реорганізацію мережі лікарень в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

На його думку, щоб запрацювала страхова медицина, в першу чергу необхідно реорганізувати мережу медичних установ.

«Щоб мережа лікарень була адекватна потребам країни, ми почнемо реорганізацію, щоб вона відповідала якості, географії, розташуванню. Фінансування поки що йде по ліжках, а таку систему жодна страхова компанія не потягне», - відзначив він.

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