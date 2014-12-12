Функції МОЗ буде змінено - Квіташвілі

Функції Міністерства охорони здоров'я України буде змінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі на прес-конференції.

«МОЗ змінюватиметься функціонально. І команда набиратиметься під певні функції. Саме за цим принципом набиратиметься нова команда, яка працюватиме в МОЗ. Це буде вже наступного тижня, у вівторок, середу», - сказав міністр.