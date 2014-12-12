Функції МОЗ буде змінено - Квіташвілі
10:57, 12 грудня 2014Країна
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Команда набиратиметься під певні функції. Саме за цим принципом набиратиметься нова команда, яка працюватиме в МОЗ
Фото: УНІАН
Функції Міністерства охорони здоров'я України буде змінено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі на прес-конференції.
«МОЗ змінюватиметься функціонально. І команда набиратиметься під певні функції. Саме за цим принципом набиратиметься нова команда, яка працюватиме в МОЗ. Це буде вже наступного тижня, у вівторок, середу», - сказав міністр.
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