Функції МОЗ буде змінено - Квіташвілі

10:57, 12 грудня 2014
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Команда набиратиметься під певні функції. Саме за цим принципом набиратиметься нова команда, яка працюватиме в МОЗ

Фото: УНІАН

Функції Міністерства охорони здоров'я України буде змінено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі на прес-конференції.

«МОЗ змінюватиметься функціонально. І команда набиратиметься під певні функції. Саме за цим принципом набиратиметься нова команда, яка працюватиме в МОЗ. Це буде вже наступного тижня, у вівторок, середу», - сказав міністр.

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