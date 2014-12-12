Міністр охорони здоров'я пообіцяв підтримку фармкомпаніям

Міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі пообіцяв підтримувати і сприяти роботі українських фармацевтичних компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив на прес-конференції в Мінохоронздоров'я.

Квіташвілі наголосив, що реформи в медицині «не йтимуть за принципом проти когось».

«Країні потрібні гроші, щоб бізнес розвивався, щоб з'явилися нові робочі місця, щоб бюджет наповнювався грошима. Ми зробимо все, щоб бізнес працював нормально. Ми хочемо вилучити корупційну складову. Всі працюватимуть по-чесному», - сказав міністр.

Він також наголосив, що Мінохоронздоров'я працюватиме і допомагатиме українським компаніям, аби вони змогли вийти на європейський фармацевтичний ринок.