МОЗ не планує децентралізацію системи закупівель лікарських засобів

Децентралізувати систему закупівель лікарських засобів Міністерство охорони здоров'я України поки що не планує.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Олександр Квіташвілі.

«Доки система не побудована на чесних, гарних засадах, думаю, систему закупівель лікарських засобів децентралізовувати не варто. Спочатку потрібно побудувати і потім, природно, давати всім права на місцях. Хоча централізовані закупівлі в обсягах дуже великі», - зазначив міністр.

Квіташвілі також заявив, що змінюватиметься функція Державної служби лікарських засобів. На його переконання, це відомство повинно «допомагати компаніям, а не придумувати їм різні бар'єри».

На його думку, функції державних агентств повинні зводитися тільки до контролю.

«Такі відомства повинні контролювати, щоб населення отримувало якісну продукцію. На цьому його функції закінчуються. Все змінюватиметься», - сказав Квіташвілі.