За добу на Донбасі поранено одного військовослужбовця

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, один наш боєць зазнав поранення внаслідок підриву на розтяжці в районі населеного пункту Піски.