За добу на Донбасі поранено одного військовослужбовця

13:48, 12 грудня 2014
Країна
0

За добу у зоні проведення Антитерористичної операції один український військовий зазнав поранення

раненые / Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, один наш боєць зазнав поранення внаслідок підриву на розтяжці в районі населеного пункту Піски.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter