За добу на Донбасі поранено одного військовослужбовця
13:48, 12 грудня 2014Країна
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За добу у зоні проведення Антитерористичної операції один український військовий зазнав поранення
Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, один наш боєць зазнав поранення внаслідок підриву на розтяжці в районі населеного пункту Піски.
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