Завтра в Україні - складні погодні умови

Гідрометцентр попереджає про несприятливі погодні умови в Україні завтра, 13 грудня.

Про це йдеться у повідомленні гідрометцентру, оприлюдненому на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, у західних, північних, а вдень місцями і в центральних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с; в Україні, крім півдня та більшості центральних областей, місцями ожеледиця; вночі та вранці у східних областях, Криму та Приазов'ї подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, у південній частині місцями туман, видимість 200-500 м.