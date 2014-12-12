Завтра в Україні - складні погодні умови
15:03, 12 грудня 2014Країна
4
Гідрометцентр попереджає, що завтра в деяких регіонах України буде ожеледиця, налипання мокрого снігу й ожеледь
Фото: УНІАН
Гідрометцентр попереджає про несприятливі погодні умови в Україні завтра, 13 грудня.
Про це йдеться у повідомленні гідрометцентру, оприлюдненому на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Згідно з повідомленням, у західних, північних, а вдень місцями і в центральних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с; в Україні, крім півдня та більшості центральних областей, місцями ожеледиця; вночі та вранці у східних областях, Криму та Приазов'ї подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь, у південній частині місцями туман, видимість 200-500 м.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter