”Сніданок чемпіона” - це вівсянка з добавками сої

Знежирені хлібні злаки з високим вмістом волокна і додавання в їжу білків сої - кращий сніданок для підтримки здоров`я.

На думку дієтологів з Університету Іллінойсу, після такого сніданку вам не захочеться перекусити шкідливими продуктами протягом дня і ви відчуватимете себе бадьорим і активним до вечора.

Учені також встановили, що соя зменшує ризик раку грудей і простати, знижує холестерин і тригліцериди в крові і ефективно запобігає розвитку ожиріння.

Американські лікарі рекомендують починати ранок зі вживання вівсяних пластівців з додаванням білків сої, а не з бутербродів, що містять багато вуглеводів, і не з яєчні з беконом, яка "багата" на жири і холестерини.

Соя повинна бути головним і основним компонентом хлібних злаків, а не харчовою добавкою, вважають фахівці. Вівсяні пластівці мають переваги в порівнянні з іншими джерелами соєвого білка, тому такий сніданок буде значно кориснішим для здоров`я.

ami-tass.ru