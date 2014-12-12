10 причин пити каву щодня

1. Кава - головне джерело антиоксидантів.

Ніщо так не збагачує людський організм антиоксидантами, як кава. Навіть зелений чай у 4 рази поступається каві. Крім того, кавові антиоксиданти найлегше засвоюються. А ми знаємо, що антиоксиданти захищають від передчасного старіння, серйозних імунних, кардіологічних і дегенеративних хвороб.

2. Один тільки аромат кави знижує рівень стресу.

Вченими було доведено, що аромат кави бореться зі стресом, викликаним нестачею сну. Поки невідомо, чи впливає так ж цей запах на інші види стресу, але ймовірність велика. Спробуйте самі перевірити!

3. Кава полегшує симптоми хвороби Паркінсона.

Вживання кави допомагає людям з хворобою Паркінсона контролювати свої рухи. До того ж, раніше вже було доведено, що вживання кави - це в цілому профілактика цієї хвороби.

4. Кава корисна для печінки, особливо, якщо ви вживаєте алкоголь.

Люди, які випивають хоча б чашку кави щодня, менше ризикують постраждати від цирозу печінки та інших захворювань печінки, пов'язаних з надмірним вживанням алкоголю.

5. Кава робить вас щасливішим.

4 чашки кави в день і більше на 10% знижують вірогідність того, що ви станете жертвою депресії. До речі, за даними статистичних досліджень 2-4 чашки кави в день на 50% знижують ризик самогубств. Кофеїн - це своєрідний антидепресант, який сприяє виробленню в крові таких речовин, як серотонін, допамін і норадреналін.

6. Кава знижує ризик захворювання на рак шкіри в жінок.

Дослідження показали, що жінки, які випивають від трьох чашок кави щодня, менш схильні до ризику захворювання на рак шкіри, ніж ті, що зовсім його не п'ють.

7. Кава сприяє успіхам у спорті.

Науковці та спортсмени вже давно зійшлися в думці, що чашка кави перед спортивним виступом або тренуванням сприяє кращим фізичним показниками. Особливо це стосується навантажень на витривалість. Кофеїн сприяє більш ефективному перетворення жирів в «паливо» для організму, а також збереження запасів вуглеводів на майбутнє.

8. Кава знижує ризик захворювання на діабет другого типу.

Чотири і більше чашок кави щодня знижують ризик виникнення цукрового діабету на 50% у чоловіків і на 30% у жінок. При цьому вважається, що кожна додаткова чашка з часом знижує цей рівень ще на 7%.

9. Кава довше підтримує ваш мозок в тонусі.

Дослідники з'ясували, що вживання кави уповільнює розвиток хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних розладів, що виникають через запалення у людському мозку.

10. Кава може зробити вас розумнішим.

Кава не тільки допомагає мозку довше функціонувати, але і якісно покращує його роботу. Крім того, що кофеїн позбавляє від сонливості, він збільшує швидкість реакції, загострює увагу, пильність - сприяє в будь-якому прояві інтелектуальної діяльності.

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