Фармкомпанія, що у 6-8 разів завищувала ціни на ліки, сплатить понад 272,6 млн санкцій
Київський апеляційний адміністративний суд підтримав позицію столичної прокуратури та зобов’язав фармацевтичну компанію, яка у 6-8 разів завищувала ціни на лікарські засоби, повернути до державного бюджету 272 млн 621 тис. грн
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, встановлено, що протягом 2013 року фармацевтична компанія, що займається розповсюдженням медичних препаратів, продавала окремі товари за непомірно завищеними цінами. Це засвідчили результати перевірки, проведеної Державною інспекцією України з контролю за цінами.
Так, на деякі лікарські засоби нараховувались надбавки у 660-880% від оптово-відпускної ціни. Як наслідок, товариство необґрунтовано одержало прибуток у сумі 136 млн 310 тис. грн.
Держінспекція України прийняла рішення стягнути з товариства всю необгрунтовано отриману виручку та накласти на підприємство штраф у розмірі 100% від незаконно отриманих доходів. Таким чином загальна сума адміністративно-господарських санкцій склала 272 млн 621 тис. грн.
Однак підприємство так і не сплатило вказаних коштів. Зважаючи на виявлені порушення, прокуратура звернулася з позовом до адміністративного суду з вимогою примусово стягнути з підприємства незаконно отримані кошти.
В подальшому Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив вимоги прокуратури у повному обсязі.