На Донеччині з початку року виявлено понад 1000 нових ВІЛ-інфікованих

У Донецькій області з початку року виявлено понад 1000 нових ВІЛ-інфікованих.

Як повідомили УНІАН у Донецькому обласному Центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом, найбільшу кількість ВІЛ-інфікованих виявлено з початку року в Донецьку – понад 270 осіб, у Маріуполі – понад 160, у Макіївці – понад 80, у Слов`янську й Добропіллі – близько 30 осіб.

При цьому в Центрі уточнили, що більше 100 осіб нових ВІЛ-інфікованих виявлено в місцях ув’язнення.

Всього за час офіційної реєстрації з 1987 року в області оперативно виявлено близько 40 тис. ВІЛ-інфікованих. Офіційно зареєстровано серед місцевого населення 26 тис. 737 ВІЛ-інфікованих.

У Центрі також уточнили, що всього в 2007 році в області виявлено 5164 нових ВІЛ-інфікованих, що на 3,3% більше, ніж у 2006 році.