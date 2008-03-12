У Білорусі почастішали випадки сказу

Ситуація зі сказом у Гомельській області стає небезпечною, повідомило джерело в обласній ветеринарній службі. Почастішали випадки нападів на людей як з боку диких, так і з боку домашніх тварин.

Зі слів джерела, це пов`язано з початком шлюбного сезону і весняною міграцією тварин.

Єнотовидний собака покусав людину в Кормянському районі Гомельської області, повідомив прес-секретар управління МНС у Гомельській області Руслан Габрільов.

"Молоду людини вночі біля власного автомобіля покусав єнотовидний собака. Потерпілий убив тварину. Труп собаки доставлено на дослідження ветеринарам на предмет сказу", - розповів Р.Габрільов. Він повідомив, що "з потерпілим проводять антирабічні заходи".

У Білорусі вже зафіксований один летальний результат людини від сказу. Жінку вкусила скажена кішка.

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