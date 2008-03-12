Магазини, де продають алкоголь і тютюн неповнолітнім, закриють

Магазини та кіоски, у яких продаватимуть спиртні напої та сигарети підліткам, – закриватимуть. Таке рішення підготувала криворізька місцева влада, вивчивши проблему підліткового пияцтва та тютюнокуріння, повідомляє "Німецька хвиля". За останні 5 років кількість школярів, які вживають алкоголь та курять, у Кривому Розі збільшилася на 17 відсотків.

Підприємців, у чиїх торговельних точках продаватимуть алкоголь та сигарети підліткам, позбавлятимуть ліцензії на право комерційної діяльності. Перевірятиме кіоски та магазини спеціальна постійно діюча комісія, до складу якої входитимуть представники міліції, місцевої влади та податківці. Необхідність посилення відповідальності за порушення правил торгівлі у міськраді Кривого Рогу пояснюють недієвістю передбачених законом санкцій. "Прибутки від продажу пива та сигарет школярам значно перевищують розміри штрафів", – повідомляє голова міського управління розвитку підприємництва Надія Подоплєлова, – "а 25 метрів, які мають бути між торговою точкою та навчальними й виховними закладами, для підлітків не перешкода". Рішення про посилення відповідальності за продаж алкоголю та тютюну неповнолітнім депутати Криворізької міськради мають намір ухвалити під час найближчої сесії. Перевіряти та закривати кіоски й магазини планують уже на початку квітня.