Переселенці в Києві отримають продукти від Гуманітарного штабу Ахметова

Як повідомила координатор організації Олена Лебідь, на цьому тижні до них надійшло 750 наборів з продуктами від Гуманітарного штабу Ахметова, з яким волонтери співпрацюють з серпня 2014 року. За цей період волонтери отримали і роздали понад 4000 продуктових наборів від Гуманітарного штабу.

Однією з базових потреб переселенців є продукти харчування, оскільки багато з них не мають постійної роботи і заробітку.

«З настанням холодів переселенці найбільше потребують теплого зимового взуття. Її катастрофічно не вистачає. Також запитують одяг, теплі ковдри. І, звичайно ж, продукти харчування, - розповідає координатор "Волонтерської сотні" Олена Лебідь. - В цю середу ми почали роздачу надходження продуктів від Гуманітарного Штабу. Як завжди, чекаємо переселенців в нашому офісі на вул. Фролівській 9/11».

Громадська організація «Волонтерська сотня» допомагає в адаптації переселенцям, котрі переїхали в Київ і Київську область. Більшість з них відчувають труднощі з житлом і роботою. Гуманітарну допомогу для переселенців волонтерам передають громадські організації, благодійні фонди та просто небайдужі люди з різних областей країни.