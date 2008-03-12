З чого складаються сосиски в українських магазинах

Сосиски, що продаються в українських магазинах, в полімерній оболонці на 45% складаються з емульсії (перемелені і уварені до стану світло-сірої кашки шкіра, кістки, субпродукти, відходи м’ясовиробництва) і на 25% з соєвого білка. Вміст у них м`яса - 7%, а м`яса птиці - 15%. Інше складають мука, крохмаль і смакові добавки. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Інститутом екогігієни і токсикології імені Л.Медведя.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", згідно даним дослідження, сардельки на 35% складаються з емульсії, 30% продукту складає соєвий білок, 15% - м`ясо, 10% - м`ясо птиці. У вареній ковбасі емульсії і соєвого білка міститься по 25%, м`яса - 10%, м`яса птиці - 30%.

"Право на існування має будь-яка продукція, якщо вона відповідає вимогам ГСТУ або ТУ, але при цьому виробник має надати покупцям достовірну інформацію про склад продукту", - прокоментувала результати дослідження Клавдія Максименко, яка відстоює права споживачів в рамках проекту ЄС і ПРООН "Співтовариство споживачів і суспільні об`єднання".

"Якщо ковбаса виготовлена з крохмалю, сої і інших добавок, її слід і називати відповідно, наприклад, соєвий батон, і продавати його за відповідною ціною, - підкреслює вона. - Тоді покупець нарешті отримає можливість обирати між рослинними компонентами і м`ясними, і знатиме, що він дає своїм дітям на сніданок - м`ясопродукт або підфарбовану емульсію з харчовими добавками".