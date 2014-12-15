Кількість загиблих від Еболи досягла 6583 осіб - ВООЗ

Число загиблих в результаті зараження лихоманкою Ебола зросла до 6583 осіб. Про це повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на Reuters, яке наводить дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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Згідно з даними організації, в Західній Африці зафіксовано 18188 випадків зараження вірусом.

Раніше стало відомо, що в Сьєрра-Леоне введена заборона на проведення публічних різдвяних заходів у зв'язку з поширенням Еболи.