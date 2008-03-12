Чоловікам і жінкам потрібні різні ліки

Учені заявляють, що мозок чоловіків і жінок може впливати на їх схильність до різних захворювань, а також визначати їх реакцію на ліки.

Учені вже давно відмітили, що жінки, наприклад, більш схильні до депресії і до булімії, тоді як чоловіки - до хвороби Паркінсона.

Дослідження мозку чоловіків і жінок показали, що вони мають різну структуру.

Учені вважають, що якщо з`єднати ці два факти, то можна зробити висновок про те, що ліки майбутнього повинні бути різними для чоловіків і жінок.

Більшість ліків сьогодні випробовуються на чоловіках. Це означає, що для жінки вони можуть виявитися не такими ефективними.

Учені пояснюють, що між формуванням статевих органів і формуванням мозку існує досить значна різниця в часі. Статеві органи формуються у першій половині вагітності, тоді як структура мозку - в другій і частково після народження.

Саме тому, вважають учені, існує вірогідність помилки - коли стать людини не співпадає з "статтю" мозку.

Професор Дік Свааб з Інституту дослідження мозку в Амстердамі довгий час вивчав транссексуалів, які стверджували, що вже в ранньому дитинстві відчували, що народилися в "чужому" тілі.

Свааб говорить, що, досліджуючи подібні випадки, учені виявили у деяких чоловіків жіночу структуру мозку.

"Стать" мозку частково визначається рівнем різних гормонів: у жінок превалює гормон естроген, а у чоловіків - тестостерон.

Учені виявили, що гормони можуть впливати на схильність до різних захворювань. Наприклад, у жінок, страждаючих від розсіяного склерозу, рівень чоловічого гормону тестостерона набагато нижчий, ніж у здорових жінок.

Подібна ж залежність спостерігається у випадках хвороби Паркінсона, яка набагато ширше поширена серед чоловіків, ніж серед жінок.

Деякі експерименти з лабораторними щурами частково підтверджують цю теорію. Наприклад, щури-самки, у яких були видалені яєчники, і відповідно різко понижений рівень жіночого гормону, проявляли таку ж реакцію на симптоми хвороби Паркінсона, як і щури-самці.

Коли їм уприскували достатню кількість естрогену, щури відновлювали свою захисну реакцію на хворобу.

В той же час у кастрованих щурів-самців спостерігалися менш виражені симптоми хвороби.

Гілліс вважає, що, мабуть, в організмі існує якась запрограмована реакція на "чужорідні" гормони. Це означає, що ліки можуть мати різний ефект на жіночий і чоловічий організми.

З подібним висновком згодні багато учених, зокрема Аніта Холдкрофт - також з Імперіал коледжу Лондона. Холдкрофт відзначає, що рівень гормонів в жіночому організмі, на відміну від чоловічого, постійно змінюється, а від цього може залежати дія ліків.

Холдкрофт вивчала мозок жінок під час і після вагітності. Вона виявила, що під час вагітності мозок жінок зменшується, а в перші півроку після пологів поступово відновлює свій розмір.

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