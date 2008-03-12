У деяких приватних клініках можна заразитися на СНІД і гепатит

«Неправильне проведення у низці приватних клінік профілактичних заходів створює умови для розповсюдження серед населення інфекційних захворювань, зокрема СНІДу і гепатитів». Про це мовиться в офіційному повідомленні Міністерства охорони здоров`я Азербайджану.

У документі підкреслюється, що однією з основних проблем, що стоять сьогодні перед азербайджанською охороною здоров`я, є запобігання розповсюдженню СНІДа і різних видів гепатиту, а також профілактика цих захворювань:

«Однією з найважливіших умов профілактичної роботи є правильна організація стерилізації хірургічних інструментів і матеріалів, правильне знешкодження одноразових шприцов і медичних відходів з їх подальшим спалюванням без скидання в побутові відходи. На жаль, в деяких приватних клініках, де був проведений огляд, ця робота організована неправильно.

В результаті створюються умови для розповсюдження серед населення інфекційних захворювань. Окрім цього, в результаті того, що співробітники на місцях не дотримуються норм чистоти, персонал не дотримується санітарно-гігієнічних норм в аналізах, узятих з медичного приладдя, у медичного персоналу, що оперує, виявлено кишкові палички та стафілокок.

Найстрашніше, що серед носіїв є лікар – отоларинголог, лікар, що займається новонародженими, і середній медперсонал. Цей факт ще раз підтверджує, що поточне обстеження медпрацівників, зайнятих в хірургії, допомозі породіллям і у відділеннях новонароджених, проводиться неправильно».

МОЗ вказує на те, що в той час, як медустановам видається ліцензія на здійснення конкретного роду діяльності, вони проводять і інші операції, що не відповідають їх профілю.

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