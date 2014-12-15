МОЗ винесе на обговорення проект закону про дерегуляцію системи охорони здоров’я

Про це повідомив керівник МОЗ Олександр Квіташвілі сьогодні під час зустрічі з представниками фармакологічної промисловості в рамках публічного обговорення Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні.

Зокрема, він розказав, що робоча група вводитиме зміни у систему фінансування охорони здоров’я, перереєстрації і закупівлі ліків, структуру самого міністерства, повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України.

«Додаткова перереєстрація вже сертифікованих міжнародними регуляторами ліків схожа на печатку, якими в Україні часто скріплюється ресторанне меню. Що означає ця печатка (або додаткова дублююча реєстрація)? Що вона гарантує?», - задав риторичне запитання міністр охорони здоров'я. Спрощення цієї процедури, на його переконання, зекономить гроші. Водночас, він підкреслює, що несертифіковані ліки будуть проходити реєстрацію по існуючій суворій процедурі, незалежно від того, яка компанія їх виробляє.

Зміни у структурі міністерства Квіташвілі бачить у зміні функцій. «Міністерство має займатися стратегією розвитку, а не бути регулятором і тендерним комітетом», - вважає він. До того ж він переконаний, що проста зміна облич не призведе до якісних змін у роботі.

«Немає жодного резону розробляти реформи, які будуть неприйнятними для будь-якого учасника системи охорони здоров'я, адже ми всі зацікавлені у чесних правилах роботи і якісних послугах», - наголосив Квіташвілі. Він пообіцяв, що всі задумані зміни будуть обов’язково обговорюватись з медиками, фармацевтами і пацієнтами.

«А те, чи сприймуть парламентарії та урядовці запропоновані зміни, чи схвалять законопроекти, - продемонструє готовність України до реальних реформ», - сказав Квіташвілі.