Сьогодні з Києва в зону АТО відбуде Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова

Сьогодні з Києва на бойові позиції в зону проведення антитерористичної операції відбуде мобільна група Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. М.Пирогова (ПДМШ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції голова наглядової ради ПДМШ ім. Пирогова, урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики Києві Геннадій Друзенко, президент Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк та командир військового мобільного добровольчого шпиталю, лікар-травматолог Максим Циганок.

Як зазначалось, шпиталь створено суто на волонтерських засадах.

«Це виключно добра воля людей, які беруть персональну участь, які допомагають різними засобами та жертвують на таку допомогу бійцям в АТО», - поінформували учасники прес-конференції.

У складі зазначеної групи вирушає, зокрема, мобільна сучасна операційна з неформальною назвою «ангел», сконструйована на базі автомобіля «Урал 4320», повністю обладнана за своїм призначенням, в тому числі забезпечена подачею світла, повітря, води тощо. Як запевняють медики, в ній можна оперувати до 30-ти пацієнтів на добу.

Також у складі шпиталю - реанімобіль на базі «Пежо»; дві великі машини з супутнім спорядженням, в тому числі ліками, запасом продуктів харчування.

Крім того, у зону АТО вирушає «Фольксваген Т4», що подарували громадяни Литви, в якому перебуватиме особовий склад шпиталю, та автономна електростанція.

Крім того, їдуть цистерни з пальним, за рахунок якого повинна бути забезпечена незалежна від умов в зоні АТО робота добровольців медбатальону та функціонування обладнання і машин.

За інформацією Друзенка, у складі першої мобільної групи госпіталю беруть участь 26 добровольців з різних регіонів України. Серед них - 9 лікарів, 11 співробітників молодшого медперсоналу і допоміжний персонал. Всі пройшли навчання з військово-тактичної медицини.

Місце дислокації шпиталю змінюватиметься в залежності від ситуації в зоні АТО.

«Наразі ми їдемо в штаб сектору Б. І він визначає місце базування залежно від ситуації, яка, як відомо, змінюється щодня, оскільки перевага нашого шпиталю - що все на колесах. Мобільність - це ключове слово, і на відміну навіть від військових мобільних шпиталів, які розгортаються в наметах, у нас операційні на «Уралі». Тобто він виїжджає і приймає поранених», - наголосив Друзенко.

За його словами, юридично підрозділ добровольчого госпіталю входить до складу науково-практичного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України.

Представник МОЗ на прес-конференції запевнив, що у відомстві готові до співпраці з ініціаторами інших медичних батальйонів. Зазначалось, що механізм «легалізації» медичних працівників вже відпрацьовано на прикладі Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. М.Пирогова.