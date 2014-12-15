За час проведення АТО 3318 військовослужбовців отримали поранення

За час проведення АТО загинули 917 військових, понад 3,3 тис. отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила речник Міністерства оборони України Вікторія Кушнір на брифінгу в Києві.

За її словами, за час проведення антитерористичної операції загинули 917 військовослужбовців Збройних сил України, 3 тис. 318 отримали поранення.