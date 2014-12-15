У Військово-медичному центрі Південного регіону лікується 220 поранених із зони АТО

У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (м. Одеса) перебувають на лікуванні 220 поранених, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Одеському кризовому медіацентрі повідомила волонтер Вікторія Кротова, яка займається допомогою пораненим.

«Поранені продовжують надходити, тільки у суботу доставили 4-х осіб. Багато кульових і осколкових поранень», - сказала Кротова, відзначивши, що мають місце випадки, коли через недостатню кількість «бортів» медичної авіації поранені надходять із затримкою, через що згодом доводиться ампутувати кінцівки. У зв'язку з цим велика потреба в антибіотиках широко спектру дії. Також необхідний у великих кількостях альбумін.

Решта медпрепаратів, за словами Кротової, волонтери купують індивідуально, конкретно для певного пораненого.

Волонтерка закликала не перераховувати кошти невідомим людям, оскільки останнім часом почастішали випадки шахрайства. Зокрема, зловмисники, використовуючи фотографії солдатів, що вже виписалися з центру, просять перерахувати гроші нібито на їх лікування.