Щоб не потрапити до лікарні від передозування вітамінів...

Просте запитання: чи знаєте ви, чому корінні народи півночі, убивши білого ведмедя, насамперед викидали печінку хижака? Відповідь: боялися померти від передозування вітамінів. Вірніше, від смертельної для людини дози вітаміну А, який накопичувався в цьому органі тварин. Ми, звичайно, білих ведмедів не їмо, але прагнення швидше вітамінізувати свій організм після зими має не тільки плюси, але і мінуси.

Чи означає це, що по весні від вітамінів потрібно відмовлятися? Ні, зрозуміло. Але, як і все в цьому житті, заповнювати дефіцит корисних речовин потрібно з розумом.

У Радянському Союзі з 1982 по 1986 рік співробітниками відділу вітамінів Інституту харчування АН СРСР були проведені масштабні дослідження, метою яких було визначити, наскільки повноцінно харчуються громадяни. Враховувалися - вік, соціальний і професійний статус, особливості місця проживання і національної кухні тощо. Єдине, що було встановлене точно для всіх – навесні переважна кількість людей - від пастуха до академіка - відчувають гострий брак вітамінів.

Ця теза із задоволенням була прийнята народом і з ентузіазмом виробниками вітамінів. Завдяки зусиллям останніх, сьогодні будь-яку болячку, що трапилася з нами весною, ми тут же списуємо на авітаміноз, або, точніше сказати, на гіповітаміноз, оскільки перший термін означає, що вітамінів у нас в організмі не залишилося зовсім, навіть тих, що повинна виробляти сама людина.

Гіповітаміноз, який найчастіше виникає із-за різкого зниження кількості корисних компонентів в овочах і фруктах після довгого зберігання або транспортування, звичайно, згубно відбивається на здоров`ї.

Крім усього іншого, зниження рівня вітамінів в організмі відбувається із-за дефіциту в раціоні тієї або іншої їжі. По-науковому, це називається «нестача продуктів-носіїв». Загалом, дефіцит є, і заповнювати його ми прагнемо “без керма і без вітрил”. Йдемо в аптеку, купуємо тонни різноколірних кульок і капсул і їмо їх, їмо, їмо.

Звичайно ж, «найправильніші» вітаміни - це ті, які в продуктах. Проте, в ситуації весняного гіповітамінозу необхідну кількість натуральних вітамінів одержати непросто. Для цього доведеться щодня уминати десь по 3 кілограми яблук. Отже, без вітамінних кульок все ж таки не обійтися.

Проте, упевненість в тому, що, чим більше вітамінів ми в себе закинемо, тим краще себе почуватимемо, нерідко приводить до прямо протилежних результатів. Від алергічних реакцій, до сечокам`яної хвороби та інтоксикації. Річ у тому, що з виділених на сьогодні 12 вітамінів і декількох вітаміноподібних речовин у кожної людини можливий брак лише деяких із них.

Отже, при дефіциті вітамінів А і Е немає ніякого сенсу налягати на вітаміни В і Р. По кожному з вітамінів існує фізіологічна норма, вона указує, як часто і в якій кількості його треба вживати. Деякі (наприклад, вітамін С) потрібно споживати щодня. При цьому важливо знати, що один одного вітаміни підміняти не можуть, оскільки мають унікальні формули, різні форми доставки і засвоюваності організмом.

Іншими словами, перш ніж приступати до курсу вітамінізації необхідно поговорити з лікарем, який допоможе вибрати ефективний і бажано недорогий профілактичний засіб. Це допоможе уникнути передозування і кращому засвоєнню різних груп вітамінів.

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