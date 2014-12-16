Шоколадна маска для чутливої шкіри обличчя
Відірвіть від серця улюблену шоколадку, і зробіть свою шкіру оксамитовою і пахучою
Взимку наша шкіра виглядає не найкращим чином: морози, вітер і постійна сухість. Як повернути шкірі здоровий вигляд? Робимо делікатесну маску з шоколаду і вершків, пише sunny7.ua.
Рецепт цієї маски підходить не тільки для ласунів, але і для любителів домашніх масок. Відірвіть від серця улюблену шоколадку, і зробіть свою шкіру оксамитовою і пахучою.
Маска з вершків і шоколаду
Інгредієнти:
чорний шоколад 200 грам
мед 1 столова ложка
вершки 3 столові ложки
Спосіб приготування:
Розтоплюємо шоколад на паровій бані
Додаємо мед і ретельно перемішуємо
Дозволяємо суміші охолонути
Потім додаємо вершки і наносимо на обличчя
Тримаємо маску 20 хвилин
Змиваємо з допомогою ватних серветок і теплої води
Солодкої вам процедури!