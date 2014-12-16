Шоколадна маска для чутливої шкіри обличчя

Взимку наша шкіра виглядає не найкращим чином: морози, вітер і постійна сухість. Як повернути шкірі здоровий вигляд? Робимо делікатесну маску з шоколаду і вершків, пише sunny7.ua.

Рецепт цієї маски підходить не тільки для ласунів, але і для любителів домашніх масок. Відірвіть від серця улюблену шоколадку, і зробіть свою шкіру оксамитовою і пахучою.

Маска з вершків і шоколаду

Інгредієнти:

чорний шоколад 200 грам

мед 1 столова ложка

вершки 3 столові ложки

Спосіб приготування:

Розтоплюємо шоколад на паровій бані

Додаємо мед і ретельно перемішуємо

Дозволяємо суміші охолонути

Потім додаємо вершки і наносимо на обличчя

Тримаємо маску 20 хвилин

Змиваємо з допомогою ватних серветок і теплої води

Солодкої вам процедури!