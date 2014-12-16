Понад 70% українців вважають себе щасливими - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у листопаді ц. р.

За даними соціологів, найвищим цей показник був у 2011 році (74%), а найнижчим – у 2010 (67%). Щасливішими себе вважають більш молоді респонденти, з вищим освітнім та матеріальним рівнем, а також працюючі.

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На питання «Що вам приносить найбільше радості в житті?» 68% опитаних назвали родину, 56% – дітей, 44% – друзів. Далі у рейтингу «радостей»: гроші та отримувати подарунки (по 25%), робота та дивитися телевізор (по 24%), дарувати подарунки (23%), спілкуватися з природою (20%), музика (19%), поратися по господарству (18%), подорожі та Інтернет (по 16%).

Наступні у рейтингу радості – домашні тварини (15%), книжки та їжа (по 14%), день народження (13%), секс та кіно (12%), шопінг, відпустка/канікули, молитва (церква) (по 11%). Менш поширені – співати пісні та займатися спортом (по 9%), танці та усамітнення (по 6%), перемоги улюбленої команди і навчання (по 5%), театр (4%), алкоголь (3%), азартні ігри (2%). Не визначилися 3%, ніщо не приносить радості 4% респондентів.

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Як зазначається в повідомленні, факторний аналіз показав, що можна виділити наступні типи радостей: «матеріальні» (подарунки, шопінг, день народження, подорожі), «розважальні» (танці, спів, театр, книжки, музика, кіно), «молодіжні» (навчання, відпустка/канікули, друзі), «нещасливі» (дивитися телевізор, їжа, гроші), «сімейні» (родина, діти), «деструктивні» (легкі наркотики, азартні ігри, алкоголь), «усамітнення» (молитва (церква), поратися по господарству, спілкуватися з природою, усамітнення), «чоловічі» (перемоги улюбленої команди, займатися спортом, робота, Інтернет, секс).

*** Терміни проведення дослідження - 1-9 листопада 2014 р. Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2400 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,1%.