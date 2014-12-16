В Україні необхідно змінити систему фінансування заходів із протидії ВІЛ/СНІДу – експерт

В Україні необхідно змінити систему фінансування заходів із протидії епідемії ВІЛ/СНІДу.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив координатор проекту Інституту розвитку суспільних інновацій Максим Панов.

За його словами, держава потребує оперативного фінансового реагування на потреби, пов’язані з поширенням епідемії ВІЛ/СНІДу.

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«Видатки на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу формуються за старою системою, ще радянською. В одному регіоні ми можемо не мати тієї кількості ВІЛ-інфікованих, на яких було розраховано на початку бюджетного року, а в іншій області – стрибок епідемії. Однак негнучка система фінансування не дозволяє перепрофілювати кошти і погасити осередок», - зазначив Панов.

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Він наголосив, що медична сфера потребує нагальних реформ, зокрема у сфері боротьби з ВІЛ-інфекцією. «Зараз варто переглянути підходи до фінансування лікарень та медичних установ. Реформи необхідні у сфері лікування ВІЛ/СНІД. Для хворих це базове питання – вижити. Видатки на ВІЛ/СНІД виділяються не тільки на лікування, а й на швидкі тести, які закуповуються не завжди вчасно. Вчасно виявити захворювання важливо для того, щоб почати лікування. Якщо ВІЛ-інфікований звертається за лікуванням на пізній стадії, держава витричає значно більше коштів», - сказав Панов.

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На його думку, більш ефективна протидія ВІЛ/СНДу може бути досягнена у межах наявних видатків за рахунок зміни принципів фінансування.

«Інститут розвитку суспільних інновацій дослідив у семи областях структуру видатків на протидію ВІЛ і видатки на медицину на одного жителя області. Ми спостерігаємо, що видатки на медицину не завжди збігаються з потребами області у видатках на ВІЛ/СНІД. Зокрема Дніпропетровська область виділяє у середньому на одного жителя 914 грн на рік, водночас видатки на протидію ВІЛ (для цієї ж кількості людей) становлять 393 грн. Це враховуючи те, що Дніпропетровщина – регіон, який є одним з лідерів щодо поширення ВІЛ. Держава пропонує українцям за ті видатки лише кабінет, лікаря. Ми лікарям, лаборантам платимо зарплату. Є такі місяці, коли лаборантам немає з чим працювати, тому що тестів немає, бо держава їх не закупила. І медики отримують зарплату, не надаючи жодних послуг», - сказав Панов.

Він також наголосив, що кількість ВІЛ-інфікованих в Україні зростає. «За даними МОЗ, станом на 1 січня 2014 року в Україні було 247 тис. 101 випадок ВІЛ. На кінець року ми маємо 263 тис. 145 зареєстрованих випадків інфікування людей ВІЛ-інфекцією. Водночас фахівці вважають, що ця цифра може становити від 400 до 800 тисяч», - наголосив Панов.