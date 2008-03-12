Кофемани ризикують лишитися без потомства

Споживання всього трьох чашок кави в день знижує здібність чоловіка до народження нормальних дітей, вважають автори нового дослідження.

Учені з Бредфордського університету і Каліфорнійського університету в Берклі виявили генетичні ушкодження в клітинах статевих органів у чоловіків, що вживають кофеїн в середніх дозах. Це може привести до смерті ембріона або до народження дитини з дефектами і генетичними захворюваннями.

www.ukrindustrial.com