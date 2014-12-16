За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає

13:40, 16 грудня 2014
Країна
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Повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко

Фото: УНІАН

За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Втрат серед наших військових за минулу добу немає», - сказав Лисенко.

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