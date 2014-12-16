На окупованих бойовиками територіях Донбасу продовжує погіршуватись гуманітарна ситуація - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У населених пунктах, які контролюються терористами, продовжує погіршуватись гуманітарна ситуація та зростає невдоволення людей діями бойовиків», - зазначив він.

«Ми вже неодноразово повідомляли про протести громадян, які серед іншого вимагають від бойовиків справедливого розподілу гуманітарної допомоги», - нагадав речник РНБО.

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«Вчора у Горлівці терористи намагалися організувати видачу людям сертифікатів на отримання допомоги, внаслідок чого люди фактично взяли штурмом приміщення місцевої адміністрації, зокрема було вибито скляні двері, кілька людей внаслідок штовханини отримали поранення», - наголосив Лисенко.