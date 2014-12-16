Норвезька рада у справах біженців відкриє представництво в Україні

Про це сказав регіональний директор НРСБ Рахман Шихмаммадов заступнику міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції Сергію Устименку, повідмили УНІАН у прес-службі Мінсоцполітики.

„Передбачаємо, що наш офіс буде відкрито у Сєвєродонецьку і працюватимуть у ньому також представники місцевої громади. Це відкриє можливість створити нові робочі місця та, відповідно, провести навчання персоналу. Уряд Норвегії виділив нам фонди, щоб ми, у свою чергу, допомогли людям пережити зимові холоди”, - сказав Шихмаммадов.

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Він зауважив, що у програмах НРСБ у 25 країнах в Африці, Азії, Америці та Європі працють 4,7 тис. осіб, більшість з яких є місцевими жителями.

За словами Шихмаммадова, НРСБ спеціалізується на швидкому реагуванні в питаннях забезпечення житлом, продуктами, водою, предметами санітарії та гігієни, наданні освітніх послуг, а також інформаційно-консультативної та правової підтримки.

„Ми вдячні Королівству Норвегія за увагу до нашої складної ситуації і за щире прагнення сприяти у її розв‘язанні. В Україні нині понад 642 тис. переселенців. Найбільше – в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Київській областях та у Києві. Ми робимо все можливе, аби забезпечити їм виплату допомог та пенсій, допомогти з пошуком роботи, з влаштуванням дітей у дитсадки і школи тощо. Крім того, у системі соціального захисту в Луганській та Донецькій областях є інтернатні установи, підопічні яких також потребують невідкладної допомоги та підтримки. Проблеми залишаються, і ми відкриті до співпраці у їхньому вирішенні”, - наголосив Устименко та пообіцяв сприяння міністерства в організації роботи НРСБ в Україні.

*** Норвезька рада у справах біженців була заснована у 1946 році, є неурядовою гуманітарною організацією Королівства Норвегія.