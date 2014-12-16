В Киеве ожидается ухудшение погодных условий
15:02, 16 грудня 2014Країна
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожнее
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 16 декабря, ночью и утром 17 декабря в столице ожидается туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.
Киевлян призывают без лишней надобности не пользоваться завтра собственными автомобилями, а отдавать предпочтение общественному транспорту.
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