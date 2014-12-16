Посол США Джефрі Пайетт зажадав розблокування гуманітарного вантажу Штабу Ахметова

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, посол США Джефрі Пайетт зажадав дозволити Штабу Ахметова доставку продуктів жителям Донбасу.

Американське посольство вважає, що українська влада зобов'язана розблокувати доставку гуманітарної допомоги жителям Донбасу з боку Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Посол США в Україні Джефрі Пайетт у своєму Twitter зазначив, що Ахметов привіз «необхідну допомогу тисячам постраждалих сімей». «Ми сподіваємося, що інші багаті українці також будуть докладати зусилля і ресурси, щоб допомогти цим безневинним жертвам, - заявив дипломат. - Необхідно дозволити доставку всієї цієї гуманітарної допомоги цивільним жертвам російської агресії в Донбасі».

Тим часом, понад 20 вантажівок 12-го Гуманітарного конвою вже третю добу продовжують стояти на одному з блокпостів української армії в декількох десятках кілометрах від Донецька. Великовантажні автомобілі, заповнені макаронами, крупами, печивом, згущеним молоком, олією, затримані бійцями батальйону «Дніпро-1» без пояснення причин.

У тому, що фури Гуманітарного рейсу Ахметова перевозять винятково продукти харчування для населення зони АТО, підтвердив народний депутат Єгор Соболєв, який побував у розташуванні батальйону. «Там дійсно крупи, макарони, сік у величезних промислових партіях», - зазначив парламентарій.

Свій протест з приводу блокування продуктів, призначених для багатодітних сімей, інвалідів і пенсіонерів, вже висловив ряд гуманітарних міжнародних організацій. Зокрема, помічник генерального секретаря ООН з прав людини Іван Шимонович підкреслив, що жителі зони бойових дій мають безумовне право на отримання допомоги.