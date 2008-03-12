Дітей, що постраждали від туберкулінових проб, обстежать повторно

Згідно з наказом міністра охорони здоров`я Василя Князевича за №68-Адм. від 3 березня 2008 року, у складі 18 провідних фахівців МОЗ створено робочу групу на чолі з заступником міністра охорони здоров`я Василем Лазоришинцем для проведення обстеження дитячого населення с. Мізяківські Хутори Вінницької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МОЗ України.

Робоча група створена на повторне звернення батьків дітей, у яких спостерігалась загальна реакція при проведенні туберкулінових проб у 2006 році.

Документом передбачено проаналізувати результати обстежень та медичної допомоги, наданої дітям за період спостереження; провести інструментальне обстеження дітей та лабораторних досліджень в Інституті педіатрії акушерства та гінекології АМН України (за згодою) та в Українській дитячій спеціалізованій лікарні "ОХМАТДИТ", у разі необхідності залучити клініки НДІ МОЗ України та АМН України (за згодою).

Під час та після проведення обстежень дітям нададуть необхідну медичну допомогу, в тому числі стаціонарну та реабілітаційну, з відповідним медикаментозним забезпеченням. Передбачається також підготовка обґрунтованих медичних рекомендацій щодо можливості складання дітьми іспитів за шкільною програмою.

На підставі наказу відбудеться повторне службове розслідування усіх обставин проведення туберкулінової проби у дітей с. Мізяківські Хутори Вінницької області та протягом місяця обстеження дітей вказаного села відповідно до розробленого плану.

Контроль за виконанням наказу покладено на першого заступника Міністра, головного державного санітарного лікаря України Миколу Проданчука.

ДОВІДКА УНІАН. 13 квітня 2006 року до Вінницької центральної районної лікарні та Вінницької обласної дитячої лікарні для обстеження госпіталізовано 35 дітей з с. Мізяківські Хутори Вінницького району, які скаржилися на погане самопочуття після проведення у школі туберкулінодіагностики (було вакциновано 93 школяра).

Перебіг хвороби - легкого ступеню тяжкості. На території села, де проводилася вакцинація школярів туберкуліном, фахівцями обласного управління охорони здоров`я проводилося медичне розслідування.

Тоді ж, у зв’язку з випадками незвичайної реакції на пробу Манту у дітей, проведення цієї процедури було тимчасово призупинено по всій Україні.

Було створено комісію з фахівців Центру імунобіологічних препаратів, які працюють на ЗАТ «Біолік» (Харків), де виробляється туберкулін.