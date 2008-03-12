У МОЗ - новий склад колегії

Головним стратегічним завданням оновленої колегії стане робота над реформуванням медичної галузі в багатьох напрямках.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МОЗ.

Днями у міністерстві охорони здоров`я відбулось організаційне засідання Колегії МОЗ України, в якій взяли участь народні депутати України, представники Академії медичних наук, державних комітетів, міністерства соціальної політики та праці, міністерства сім`ї, молоді та спорту, КРУ та інші.

Зокрема, міністр охорони здоров`я Василь Князевич, виступаючи перед високоповажними гостями, відзначив, що затверджені урядом 5 напрямків розвитку охорони здоров`я мають нарешті зрушити з місця багато різних серйозних проблем, а не залишитись формальними чиновницькими лозунгами. "Я сподіваюсь на ваше розуміння і підтримку", - звернувся Василь Князевич до учасників засідання, додавши, - "Колегія міністерства буде тим органом, який без перебільшення впливатиме на всі процеси в державі, що стосуються охорони здоров`я". Процес розвитку вітчизняної медичної галузі до рівня європейської моделі є процесом політично та фінансово складним, вважає міністр, а тому потребує спільних дій різних державних органів влади.

За його словами, санітарно-епідеміологічна служба повинна отримати більш широкі повноваження та більш потужні інспекторські функції, починаючи від митниці до прилавку магазина.

Багато проблем потрібно вирішити і у фармацевтичній галузі, яка останні роки фактично була неконтрольованою державою. "Не можуть у нас бути ліки дорожчі, ніж в Америці. Я буду зустрічатись ще з фармацевтами, з бізнес-елітою. Революцій не буде, але потрібно створити цивілізовані правила гри", - відзначив міністр.

Крім іншого, Василь Князевич нагадав про проблему стандартизації української медицини. Коли міністерство охорони здоров`я стандартизує всі види медичної допомоги, діагностики тощо, лише тоді можна правильно проводити розрахунки, закупівлі і фінансувати галузі, - вважає міністр.

Вже найближчим часом міністерство планує перейти на адресну грошову плату за інсулін та жорстко поставити питання боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом. "Ці хвороби не є проблемою медиків. Це проблема суспільна, і вирішувати її потрібно на загальнодержавному рівні", - наголосив Князевич.

Наостанок профільний міністр згадав про підготовку країни до "Євро-2012". Головним завданням в цьому напрямку є, в першу чергу, перехід вітчизняної медицини на євростандарти.