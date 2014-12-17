Засоби, які можуть замінити найдорожчу косметику

Добре виглядати і залишатися молодою можна і без спеціальної косметики, якщо виконувати спеціальні процедури за допомогою підручних засобів, пише "Країна Здоров'я".

Лід

Він робить вашу шкіру шкіру еластичною. Візьміть кілька кубиків льоду, покладіть їх у тонку тканину. Починайте масажувати льодом груди, виконуючи кругові рухи, при цьому уникаючи область сосків. Робіть цю процедуру щовечора - це запобігає утворенню розтяжок і покращить кровообіг.

Чай

Цей звичайний і звичний напій містить поліфеноли, що володіють омолоджуючим ефектом. Для того, щоб ваша шкіра була пружною і мала здоровий колір, візьміть холодну заварку, змішайте її зі збитим білком. Нанесіть масу на обличчя, а через 10 хвилин змийте її теплою водою.

Сіль

Звичайна дрібнозерниста сіль чудово допоможе вашим стопам пом'якшити шкіру. Додайте півсклянки дрібної солі в тазик з теплою водою, занурте ноги в розчин. Після закінчення процедури промийте ноги теплою водою, та протріть рушником.

А сіль крупного помелу допомагає видалити ороговілу шкіру зі ступень і п'ят. Натріть проблемні місця вологою губкою з крупною сіллю і потримайте хвилин п'ять. Після закінчення процедури нанесіть на шкіру живильний крем.

Дріжджі

Вони запобігають появі вугрів і знімають запалення. Пару чайних ложок дріжджів змішайте з теплим молоком, нанесіть на обличчя масу. Дайте масці висохнути, а потім змийте її теплою водою.