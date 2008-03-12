Спалах гострої кишкової інфекції в Броварах зумовив сальмонельоз

Згідно з інформацією Київської обласної санітарно-епідеміологічної станції, станом на 11 березня 2008 р. зареєстровано 28 випадків гострих кишкових захворювань у м. Бровари.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МОЗ України.

Стан хворих, попередній діагноз яких визначений як гастроентероколіт, сальмонельоз, характеризується середньої ступені важкості.

Всі випадки захворювань пов`язані із вживанням 7 березня ц.р. продуктів у кафе "Карат", де в цей день проводилось три різні заходи.

За попередніми даними лабораторних досліджень, збудником захворювання стала сальмонела ентеретідіс, яка, вірогідно, стала етіологічним чинником захворювання. Саме цей збудник був виявлений у стравах, що входили в меню і послужив фактором передачі захворювань.

Станом на 12 березня дослідження джерела збудника інфекції тривають. Остаточний висновок медиків буде оприлюднений після завершення лабораторних досліджень.

Комплекс заходів по ліквідації спалаху кишкових інфекцій триває та перебуває під контролем Мністерства охорони здоров`я України.

Як раніше повідомляло УНІАН, у Київській області 8-10 березня до інфекційного відділення Броварської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом - гострий гастроентероколіт (на 11 березня) госпіталізовано 22 особи, які 8 березня в кафе "Карат" святкували весілля.

Всього на весіллі були присутніми 85 осіб.

Стан здоров`я госпіталізованих - середнього та легкого ступенів тяжкості.