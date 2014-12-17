Україна запропонувала Росії прийняти дорожню карту у сфері ветеринарної медицини

Згідно з повідомленням прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства України, запропонований українською стороною документ покликаний врегулювати торговельні спори за фактами запроваджених Росією необґрунтованих обмежень на експорт української тваринницької продукції, а також виробити єдиний підхід до забезпечення безпеки та якості продукції тваринного походження.

«У документі українська сторона запропонувала провести процедури спільної оцінки еквівалентності та ефективності лабораторних установ у Росії та Україні, які здійснюють дослідження в рамках державного ветеринарного контролю та нагляду», - сказано в прес-релізі.

Зокрема, це передбачає взаємне визнання результатів лабораторних досліджень, проведення спільних лабораторних оцінок і міжлабораторних раундів тощо.

«Прийняття цієї пропозиції дасть змогу уникнути застосування кожною із сторін безпідставних і односторонніх рішень про невиправдані обмеження ввезення продукції тваринного походження», - йдеться в прес-релізі.

Відповіді від російської сторони Держветфітослужба поки що не одержала.

Як повідомляв УНІАН, поряд з анексією українського Криму Росією і агресією проросійських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських експортерів. На сьогодні до РФ з України заборонено ввезення рослинної і молочної продукції, сиру, сирних і сироподібних продуктів, свинини і продуктів з неї, а також істотно обмежено поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, рибних консервів, соків, алкоголю і пива.