Відбудеться прес-брифінг з приводу перешкоджання доставці гуманітарної допомоги на Донбас

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 17 грудня, 16:00-17:00, ІА «Українські Новини», відбудеться прес-брифінг Римми Філь, координатора Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з приводу ситуації, яка склалася навколо доставки гуманітарної допомоги мирним мешканцям Донецької та Луганської областей. Вчора в Дніпропетровську відбувся моніторинг вмісту фур представниками ДСНС, ОБСЄ, після чого машини третій раз виїхали в сторону Донецької області. Через 4 години озброєні люди з погрозами змусили розвернути вантажівки з допомогою.

Всі подробиці події, а також інформацію про те, як далі має намір діяти штаб, ви зможете дізнатися безпосередньо на брифінгу.

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