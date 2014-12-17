7 цінних трав'яних чаїв для підтримки здоров'я

Нам відомі лише деякі з трав'яних напоїв. Однак природа подарувала величезну різноманітність інгредієнтів, які благотворно впливають на здоров'я і тонус організму, пише toneto.net.

Спробуйте чай з кропиви. Заваривши листя кропиви, ви знижуєте ризик анемії, ревматизму, артриту, інфекцій сечовивідних шляхів, нирок і сечового міхура.

Чай з кропиви допоможе вирішити проблеми з тиском, підніме імунітет, позбавить від застудних інфекцій і їх симптомів.

Ромашка відома кожному з нас. Настої з ромашки дуже добре впливають на шлунок, і сприяють розслабленню. Ромашковий чай перед сном вирішить проблеми з безсонням. Це ефективний засіб від стресу і депресії.

Лаванда піднімає настрій, розслабляє тіло і заспокоює розум. Розлад шлунка і кишкові інфекції піддаються лікуванню лавандовим чаєм.

Якщо ви застудилися, можна зробити компрес з лаванди і прикласти до грудної клітки. Хрипи і кашель пройдуть, ви зможете легко дихати.

Лавандою лікують бронхіт, астму, вона допомагає знизити температуру тіла при гарячці. Настій з лаванди використовують, щоб залікувати рани, порізи, виразки.

Розмарин не просто має відмінні смакові показники. З нього можна заварити чай, який ефективно вирішує проблеми м'язової напруги. Він прискорює метаболізм, добре впливає на печінку, жовчний міхур і дихальні шляхи.

Чай з шипшини - джерело великої кількості вітаміну С. Такий напій ідеально підійде для зміцнення імунної системи. Чай з шипшини благотворно впливає на стан шкіри і функцію надниркових залоз.

Засушити ягоди ожини - відмінна ідея для підтримки здоров'я цілий рік. Можна також використовувати листя ожини, воно надає аромату напою. У листі міститься багато флавоноїдів, які відомі своєю високою антиоксидантною активністю.

Флавоноїди, якими багатий глід, допоможуть поліпшити стан серцево-судинної системи.