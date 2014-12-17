Гуманітарний штаб Ахметова надіслав офіційного листа Президенту України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, Штаб направив офіційний лист-звернення до Президента України з проханням:

Взяти під свій особистий контроль ситуацію, яка склалася з доставкою гуманітарної та благодійної допомоги в Донецьку і Луганську області.

Забезпечити сприяння для безпечної доставки всієї гуманітарної та благодійної допомоги, призначеної для мирних жителів Донецької і Луганської областей.

Взяти участь у процесі розробки єдиних і прозорих правил і механізмів доставки гуманітарної та благодійної допомоги в межах України. Такі правила допоможуть забезпечити достатній обсяг допомоги, а також не призведуть до монополізації даного процесу.

16 грудня, о 19.00, на блокпосту біля населеного пункту Гаврилівка Покровського району Дніпропетровської області, стався інцидент. Гуманітарний рейс штабу Ріната Ахметова у складі 21 машини з продуктами харчування прямував з Дніпропетровська до Донецька. Група озброєних людей, які назвалися представниками «Правого сектора», зупинили рейс і під загрозою зброї змусили представника штабу Дениса Денисенка дати команду розвернути машини з продуктами. Ці дії супроводжувалися клацанням затворів автоматів, що було сприйнято як загроза фізичної розправи.

Текст звернення:

"Шановний Петре Олексійовичу!

16 грудня, о 19.00, на блокпосту біля населеного пункту Гаврилівка Покровського району Дніпропетровської області, стався інцидент. Гуманітарний рейс штабу Ріната Ахметова у складі 21 машини з продуктами харчування прямував з Дніпропетровська до Донецька. Група озброєних людей, які назвалися представниками «Правого сектора», зупинили рейс і під загрозою зброї змусили представника штабу Дениса Денисенка дати команду розвернути машини з продуктами. Ці дії супроводжувалися клацанням затворів автоматів, що було сприйнято як загроза фізичної розправи.

Загрозам також піддалися журналісти телеканалу «34», які мали намір вести репортаж про рух гуманітарного вантажу на Донбас. Озброєні люди змусили оператора стерти відеозапис і попередили, що в разі спроби журналістів ще раз поїхати по цьому маршруту по них буде відкрито вогонь на ураження.

Представники «Правого сектора» не оглядали вантаж, не перевіряли документи. Вони заявили, що не пропустять будь-яку гуманітарну допомогу в принципі.

16 грудня, 14:00-16:00, представники ДСНС України та ОБСЄ у присутності журналістів здійснили повторний моніторинг та опломбування машин із зупиненим гуманітарним вантажем. Тому дії, вжиті стосовно самого гуманітарного вантажу та супроводжуючих його людей, вважаємо порушенням закону.

Раніше народні депутати України Семен Семенченко, Володимир Парасюк, Дмитро Добродомов, Єгор Соболєв, Тарас Пастух, які особисто перешкоджали доставці вантажу, висловили думку, що Ви як Президент України повинні дати особистий дозвіл на доставку гуманітарного вантажу в Донецьку та Луганську область.

Гуманітарний штаб звертається до Генеральної Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Службі безпеки України вжити рішучі дії по встановленню винних у протиправних діях і притягнення їх до відповідальності

Звертаємося до Вас, як до Гаранта Конституції, з проханням:

Взяти під особистий контроль ситуацію, яка склалася з доставкою гуманітарної та благодійної допомоги в Донецьку і Луганську області.

Забезпечити сприяння безпечній доставці всієї гуманітарної та благодійної допомоги, призначеної для мирних жителів Донецької і Луганської областей.

Взяти участь у процесі вироблення єдиних і прозорих правил і механізмів доставки гуманітарної та благодійної допомоги в межах України. Такі правила зможуть забезпечити достатній обсяг допомоги, а також не призведуть до монополізації цього процесу.

Ми впевнені, що такі дії продемонструють жителям України та міжнародним партнерам безумовну прихильність правовим нормам і міжнародним зобов'язанням України. А також зможуть запобігти гуманітарній катастрофі в містах Донецької та Луганської областей".