Дружина президента України подякувала медикам Польщі за допомогу Україні

Дружина президента Марина Порошенко подякувала медикам та активістам польських неурядових організацій за допомогу Україні.

Як повідомляє прес-служба президента України, у рамках державного візиту глави держави до Польщі разом з дружиною президента Республіки Польща Анною Коморовською Порошенко зустрілася з представниками місцевих неурядових організацій та медиками, які допомагають Україні.

"Кожного дня у боротьбі за правду українці демонструють неймовірну силу духу та підтримку один одного. У цій боротьбі ми постійно відчуваємо підтримку наших друзів по всьому світу. Приємно, що одним з наших найбільших партнерів та друзів у Європі є Республіка Польща. Ви допомагаєте рятувати життя нашим пораненим, збираєте гуманітарну допомогу, втілюєте проекти щодо підтримки реформ в Україні, створення позитивного іміджу України у засобах масової інформації та багато іншого. Дякуємо, друзі, за вашу підтримку", - сказала Порошенко.

Окрім питань гуманітарної допомоги, учасники зустрічі обговорили можливість купівлі обладнання для військових та польових госпіталів, зокрема спеціалізованих лікарняних ліжок, медичного обладнання та меблів, інвалідних візків.

Також Порошенко розповіла учасникам зустрічі про інноваційний високотехнологічний проект, який реалізує в Україні волонтерський рух "Народний проект". Мета даної ініціативи – сформувати банк шкіри для рятування життя постраждалим від опіків військовослужбовцям та цивільному населенню.

Дружини президентів відвідали відкритий наприкінці жовтня 2014 року Музей історії євреїв Польщі, експозиція якого присвячена тисячоліттю історії польських євреїв.