У містах Донбасу Штаб Ахметова роздав 208 тис. гуманітарних наборів

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, за 4 місяці роботи, у період з 24 серпня по 16 грудня, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова передав безоплатну гуманітарну допомогу найбільш незахищеним категоріям мирних жителів в 24 містах Донецької та 10 містах Луганської областей, які знаходяться під контролем української влади. Також Штаб Ахметова регулярно передає продуктові набори для переселенців з Донбасу, які знаходяться в Києві і Київській області.

Всього мирному населенню міст Донбасу, підконтрольних Україні, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова передав 208 тисяч наборів гуманітарної допомоги.

Найбільшу кількість продуктових наборів по Донецькій області отримали найбільш постраждалі в ході бойових дій міста, а також міста і райони з великою кількістю вимушених переселенців:

Маріуполь - 34 299

Артемівськ - 15 497

Добропілля - 8 500

Первомайський район - 23 200

Слов'янський район і місто Святогірськ - 22 500

Мар'їнський район - 11 497

Волноваський район - 12 000

Краснолиманський район - 9 000

Також активно отримували допомогу жителі і тимчасові переселенці в Вуглегірську - 2500 наборів, Дебальцеве (Світлодарськ) - 2500, Курахове - 11000. При цьому сьогодні на прес-конференції в Українському кризовому медіацентрі народний депутат Семен Семенченко заявив, що в цих містах мирне населення гуманітарну допомогу не отримувало.

Мирні жителі Луганської області отримали від Гуманітарного штабу 27 тисяч продуктових наборів.

Зокрема, місто Щастя, яке періодично знаходиться на лінії вогню, отримало 3700 продуктових наборів, Сєвєродонецьк - 5 800, Лисичанськ - 2 000, Попаснянський район - 5 200, Старобільський район - 2 500, Станично-Луганський район - 2 800, Новоайдарський район - 1 500.

У Києві та Київській області продуктові набори від Гуманітарного штабу з серпня роздає громадська організація «Волонтерська сотня». За 5 місяців було роздано понад 4250 продуктових наборів.

Всього за період з серпня по грудень в містах Донецької та Луганської областей, підконтрольних українській владі, було роздано 208 тисяч наборів гуманітарної допомоги.