Чому вантажівки з допомогою для голодуючого населення знову не пустили в Донецьк

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, вантажівки з гуманітарною допомогою від Ріната Ахметова знову не пустили в Донецьк. Про це на брифінгу в агентстві «Українські новини» повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ахметова. За її словами, вантажівки, затримані в неділю на блок-посту біля Курахове, вчора повернулися до Дніпропетровська, де відбувається формування вантажу. Машини були повторно оглянуті співробітниками Державної служби з надзвичайних ситуацій у присутності представників ЗМІ та міжнародних спостерігачів. Всі зацікавлені сторони могли в черговий раз переконатися, що 20-тонні фури завантажені виключно продуктами харчування - макаронами, борошном, олією і т. д.

«Потім 21 машина знову рушила в напрямку Донецька, - заявила Римма Філь. - В районі 19 години перші дві вантажівки були зупинені людьми, які представилися представниками «Правого сектора». Погрожуючи зброєю, вони заборонили водіям їхати далі, зажадавши розвернути машини. Тележурналістам 34-го каналу в ультимативній формі «рекомендували» більше не чіпати цю тему. Оператора погрозами змусили стерти запис. Представники «Правого сектора» не оглядали вантаж. Вони просто заявили, що не пропустять в зону АТО будь-яку гуманітарну допомогу».

В Гуманітарному штабі Ріната Ахметова підкреслюють, що продовольча допомога мирним жителям Донбасу заблокована ось уже четверту добу.

«Наша допомога призначається виключно для мирного населення, - зазначає Римма Філь. - Її отримують багатодітні сім'ї, інваліди I і II групи, літні люди старше 65 років. У нас в штабі розривається гаряча лінія. Люди в розпачі. Ця допомога для них питання життя і смерті».

Із закликом взяти ситуацію під свій контроль Гуманітарний штаб звернувся до Президента України. В організації вважають за необхідне, щоб на державному рівні нарешті були встановлені єдині правила оформлення та доставки гуманітарної допомоги в райони, які тимчасово не контролюються українською владою. Вирішення проблеми постачань гумдопомоги, впевнені в штабі, продемонструють відданість України міжнародним принципам і правилам.

«Філософія Ріната Ахметова - це бажання допомогти землякам пережити цю страшну, військову зиму, - резюмувала Римма Філь. - Тому завтра ми відновимо Гуманітарний рейс. Ми звертаємося до всіх представників ЗМІ із закликом взяти участь в доставці вантажу, щоб українське суспільство отримало об'єктивну інформацію про події».